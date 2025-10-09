マウスコンピューターが、同社オンライン直販サイトにて、期間限定でPC製品を最大9万円値引きする特価セール「オータムセール」を実施中だ。10月29日(水)10時59分まで。マウスコンピューターの直販サイトが秋の期間限定セール以下、セール品の一部を紹介しておく。ラインナップの詳細は、こちらのリンク先の同社セール会場ページにて確認いただきたい。mouse B5-A7A01SR-A(15.3型 mouseノートPC)139,800円 → 134,800円（税込）mou