タレントの渡辺満里奈が8日に自身のアメブロを更新。ソロデビューから39年目の記念日を報告した。【映像】渡辺満里奈の家族ショット渡辺は「今日は何の日」というタイトルでブログを更新。「秋ですね。実は今日は記念日なんです…」と報告し、エプロン姿の自撮りショットを公開した。続けて、「1986年10月8日『深呼吸して』でソロデビューしましたー。なんと！39年!!!ありがとうございます。ありがとうございます。いや感謝