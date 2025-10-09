発達を続ける、非常に強い勢力の「台風22号」。気象庁は9日朝5時半ごろ、伊豆諸島南部で「線状降水帯」が発生したと発表。大雨・洪水警報、土砂災害警戒情報を出し、警戒を呼びかけています。東京・八丈町には大雨特別警報が出されました。10月9日午前5時40分頃に八丈島で撮影された映像。激しい音を立てて、窓にうちつける雨。強風により、木が大きくしなっているのがわかります。気象庁：伊豆諸島においてはあす9日最大風速が50