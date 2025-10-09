アジア株国慶節の支出は期待外れに終わるも中国株への影響なし、上海株は10年ぶり高値 東京時間14:12現在 香港ハンセン指数 26911.98（+82.52+0.31%） 中国上海総合指数 3931.07（+48.30+1.24%） 台湾加権指数 27309.54（+245.86+0.91%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8968.80（+21.19+0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81711.19（-62.47-0.08%） きの