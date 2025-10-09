東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 ジョンソン下院議長（共和党） 政府閉鎖は民主党による政治的な駆け引きが原因 政府機関閉鎖によるあらゆる悪影響を懸念している 暫定予算案について交渉する材料は何もない 【中国】 中国商務省 レアアースおよび関連技術に対する輸出規制を強化する 中国商務省が