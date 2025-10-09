物価高に関する調査で、コメの価格高騰によって購入を控えたことがあると答えた人が2割以上いたことがわかりました。【映像】米売り場の様子「住友生命」が20代〜60代の会社員約5000人を対象に調査を行ったところ、物価上昇の家庭への影響が「ある（48.9%）」、「少しある（34.0%）」と答えた人は、合わせて82.9％となりました。去年に比べ4ポイント上昇し、すべての年代で増加しました。影響があった費用の項目としては9割