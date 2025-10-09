◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)先に3勝したチームが地区シリーズ突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に逆転勝利し、次戦に望みをつなぎました。試合後、カブスのカウンセル監督はポストシーズンでの戦いについて「正直、楽しくもあり、同時にストレスでもある。その両方を感じる」と吐露。それでも2連敗と土壇場で迎えた3戦目について「明日もプレーするために戦