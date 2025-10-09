結婚式…挙げるの？たとえ後ろ指を指されても。「花嫁になる」夢を追い求めた女性の覚悟／新郎、交換します（1）幼い頃からの夢は「花嫁になること」。夢をかなえるために、愛美は24歳のとき、マッチングアプリを通して出会った瑛二と交際を始めます。しかし一向に進まない2人の関係。しびれを切らした愛美がいくら迫っても、瑛二は結婚することを決断できないのでした。期待、焦り、不安、覚悟…。結婚を追い求める女性の葛藤を描