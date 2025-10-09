出光興産が底堅い。同社はこの日、世界最大規模のブラックペレット生産工場がベトナムにおいて商業運転を開始したと発表。これを手掛かりとした買いが発表直後に入り、株価の支援材料となった。樹木などのバイオマスを加熱処理したカーボンニュートラルのエネルギー資源であるブラックペレットの生産を通じ、脱炭素化に貢献する。年産能力は１２万トン。石炭を使用する主に日本国内の顧客の代替燃料として供給