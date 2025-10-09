サガン鳥栖は9日、DF上原牧人(26)の第三子となる三男が9月3日に誕生していたことを発表した。上原はFC琉球から今季加入。ここまでJ2リーグ戦16試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場している。クラブ公式サイトを通じて「9月3日に第三子となる三男坊が誕生しました。三兄弟のお父さんとしての自覚を持ち頑張ります」とコメントした。