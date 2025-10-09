Snow Manの向井康二が川栄李奈と池村碧彩と「カリスマックス」ポーズを決めたオフショットが、3人が出演する新ドラマ『フェイクマミー』公式SNSにて公開された。 【写真＆動画】向井康二＆川栄李奈＆池村碧彩「カリスマックス」ダンス＆決めポーズ ■向井のレクチャーで「カリスマックス」を踊れるようになった川栄と池村が揃ってポーズ 10月10日から放送される新ドラマ『フェイクマミー』