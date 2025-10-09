雑誌『QLAP！』の公式SNSにて、timeleszの寺西拓人が起用された11月号（10月15日発売）の表紙ビジュアルが公開された。 【画像】ミステリアスな雰囲気が漂う寺西拓人／優しい笑顔が印象的な寺西拓人 ■艶のある黒髪×オールブラックコーデの寺西拓人（timelesz） 艶やかな黒髪を自然に流してセンター分けにした襟足長めのヘアスタイルの寺西。胸元ざっくりで黒ジャケットを纏い、黒のレザーグロー