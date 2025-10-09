Snow Manの宮舘涼太が田んぼの中で直立不動ポーズを見せるオフショットが、映画『火喰鳥を、喰う』公式SNSにて公開された。 【写真】宮舘涼太が田んぼでスンっと佇むギャップショットなど①② ■「この日はとても暑かった」（宮舘） 10月3日に公開となった火喰鳥を、喰う』。宮舘は劇中で超常現象専門家の北斗総一郎を演じている。 公開されたオフショットは、青空のもと、広がる田んぼを背景に、前髪を分けて