カルビーのポテトチップスから、”甘じょっぱ煎餅”の定番商品、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした、『ポテトチップス ハッピーターン味』が新発売です！このコラボは期待するしか〜っ！！ロングセラー同士のコラボとなる本商品は、亀田製菓の監修のもと相互のコンセプト立案から試作の試行錯誤に約1年をかけて、「ハッピーターン」のおいしさを「カルビーポテトチップス」で忠実に再現しています。甘じょっぱい