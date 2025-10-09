台風22号について気象庁は先ほど、八丈町に発表していた大雨特別警報を警報に切り替えました。【写真を見る】【速報】八丈町の大雨特別警報を「警報」に切り替え土砂災害警戒情報は継続発表中引き続き土砂災害に厳重な警戒を【台風22号】非常に強い台風22号は伊豆諸島を通過し、午後2時には関東の南東を東北東へ進んでいるものとみられます。気象庁は午後2時半、台風が遠ざかり雨が止んだことなどから、八丈町に発表していた大