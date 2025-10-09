日本保守党の河村たかし衆院議員（愛知１区）が８日、離党届を提出した。今後は先月、同じく離党届を出した竹上裕子衆院議員（比例東海）と会派を結成し、２人で活動するという。河村氏は、百田尚樹代表らと党勢拡大などを巡る党運営に対する考え方の違いから対立。先月１９日、百田氏らと面会時、党共同代表解任などを通告されたため、分党などを求めていた。この日開いた記者会見で、河村氏は「党勢拡大の手法の違いは埋め