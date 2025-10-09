非常に強い台風22号に伴い伊豆諸島の八丈町に出していた大雨特別警報について、気象庁は9日午後2時30分に大雨警報に切り替えました。今後も油断せず、引き続き土砂災害に警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁は午前6時20分、八丈町で警戒レベル5にあたる大雨特別警報を発表し、ただちに身の安全を確保するよう呼びかけていました。その後、台風22号は伊豆諸島の東に進み、大雨のピークはこえたことなどから、気象庁は午後2時3