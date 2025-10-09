国軍と民主派武装勢力の戦闘が続くミャンマーで6日、仏教の伝統行事の会場を軍が空爆し、子どもを含む少なくとも24人が死亡しました。ミャンマーの独立系メディアによりますと、北西部のザガイン管区で6日、仏教の伝統行事で多くの住民が集まる会場にミャンマー軍がモーター付きのパラグライダーに取りつけた爆弾を投下しました。この空爆で子どもを含む少なくとも24人が死亡し、およそ40人がケガをしました。会場では軍事政権の独