【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の草なぎ剛が8日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。高額の私物を明かした。【写真】草なぎ剛、愛してやまないデニムジーンズ着用する姿◆草なぎ剛、高額私物を紹介この日、同番組では「終活」についてトークが展開された。終活をしているか聞かれた草なぎは、「ビンテージのものが多くて」と私物が多く、終活はしていないことを口に。そして、スタジオには草なぎがお気に