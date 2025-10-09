巨人の森田駿哉投手が９日、１軍に合流。東京ドームで行われた１軍練習に参加し、キャッチボールなどで調整を行った。前日８日のみやざきフェニックス・リーグ・韓国ハンファ戦（ＳＯＫＥＮ）では５回０封、最速１４９キロで６Ｋと快投していた左腕。「ＣＳをやったことないのでわからないですけど、（緊張感などは）やっぱり違うと思う。ただ、やるべきこともやることも変わらないと思うので、いつも通りのことをやれるように