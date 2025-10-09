テスラが普及型電気自動車を発表し、税額控除が終了した米国電気自動車市場に価格競争の火をつけた。相対的に低価格で多様なオプションを出してきた現代車・起亜としてはテスラと価格で競争する状況を迎えた。対米輸出関税（25％）に続く新たな難関に直面したということだ。テスラは7日（現地時間）、電気SUVのモデルYと電気セダンのモデル3の普及型な「スタンダード」仕様を公開した。モデルYスタンダードの現地販売価格は3万9990