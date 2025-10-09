イラストレーターの大町四天王さんの漫画「部活別部員のイメージ8選」がインスタグラムで2500以上の「いいね」を集めて話題となっています。「サッカー部」「女子テニス部」など、作者が思う部活別の部員イメージとは…という内容で、読者からは「全部共感できる（笑）」「ぜひ帰宅部も描いてほしい！」などの声が上がっています。忘れられない部活の“あるあるイメージ”大町四天王さんは、インスタグラムで作品を発表して