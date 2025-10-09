2019年に初めての劇場アニメ『映画すみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える”大ひっと”シリーズ『映画すみっコぐらし』シリーズ史上もっとも【あげあげ】︕︖な最新作『映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ』が2025年10月31日(⾦)に公開されます。今回、映画の完成を記念したおひろめ試写会が10月8日都内で⾏