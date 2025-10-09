◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦フィリーズ8―ドジャース2（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。今ポストシーズン初アーチを含む2本塁打でチームの勝利に貢献した。1点を先制された直後の4回の第2打席で、2ボールからの3球目、相手先発・山本由伸のやや高めの直球を振り抜き、右翼席へ同点ソロ