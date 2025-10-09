チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パーマーは、代表ウィーク明けに復帰することはできないようだ。8日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。2023年夏にマンチェスター・シティからチェルシーに加入した現在23歳のパーマーは、初年度に公式戦45試合出場で25ゴール15アシストを記録し、リーグ年間最優秀若手選手賞やチェルシー内での最優秀選手賞など数多くの個人賞を受賞すると、昨シーズンも公式戦47試合出場