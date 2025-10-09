西武は9日、2026シーズンのコーチングスタッフが決定したことを発表した。2025秋季練習から順次、新たな職制でスタートする。2026シーズンのコーチングスタッフは以下の通り。◆ 1軍監督74西口文也ヘッドコーチ91鳥越裕介投手チーフコーチ81豊田清投手コーチ 95大石達也バッテリーコーチ96中田祥多野手チーフ兼打撃コーチ78仁志敏久打撃コーチ 83立花義家内野守備・走塁コーチ 87黒田哲史（配