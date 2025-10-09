日産「マーチ」後継モデルを日本初公開へ！2025年10月9日、日産は同年10月下旬に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」の出展概要を発表しました。今回の日産ブースでは、同社の新型車をはじめとした数々のクルマが出展されますが、かつての人気車種「マーチ」の後継にあたる新型モデルも日本初公開されるといいます。【画像】超カッコいい！ これが日産「マー