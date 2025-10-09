THE ALFEE(C)2025 PONY CANYON INC. (C) Project III 『伝説のコンサート THE ALFEE』が、10月23日よる7時30分からNHK BSで放送される。1986年・夏、“10万人コンサート”の熱気をリマスター版で届ける。【写真】THE ALFEE、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンス去年デビュー50周年を迎え、長きにわたって音楽シーンのみならずエンタメ界全般にインパクトを与え続けてきたロックバンド・THE ALFEE。