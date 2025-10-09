川崎の長谷部茂利監督は９日、ルヴァン杯準決勝の第２戦・柏戦（１２日、三協Ｆ柏）に向けたオンライン取材に対応した。チームは８日にホームで行われた第１戦に、ＭＦ山本悠樹、ＤＦファンウェルメスケルケン際、ＦＷ伊藤達哉のゴールで３―１と快勝。長谷部監督は「（選手に話したのは）得点のシーンは素晴らしかった。もう少し精度を上げ、質を高く出せれば、もう少し点数を取れたという話をしたが、ゴールに向かう姿勢も良い