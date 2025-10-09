◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月９日、栗東トレセンクイーンＳで１０着に終わったレーゼドラマ（牝３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父キズナ）が反撃へ策を練る。今回、初コンビを組む藤岡佑介騎手が手綱を執り、ディニトーソ（３歳１勝クラス）と併せ馬。５馬身ほど追走しラストまで一杯に追われ、６ハロン８６秒２―１１秒３。１馬身ほど遅れたが、力強い伸び脚を披