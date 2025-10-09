北海道の釧路湿原で撮影された、タンチョウの家族の愛情あふれる光景が、注目を集めている。【映像】タンチョウ親子の家族愛あふれる光景投稿したのは、柳楽航平さん（@nagi0467）。釧路湿原横で、タンチョウの親子が道路を横断する瞬間を撮影し、Xに動画を投稿した。動画には、道路を2羽の親鳥が1羽の小さなヒナを連れて横断している様子が捉えられている。タンチョウが子を見守る尊すぎる光景投稿を見た人からは、「なんて