東京・渋谷の交差点を行き交う人たち＝9月住友生命保険は9日、家計に関するアンケートで、社会保険料の負担が「重い」と答えた割合が8割に上ったと発表した。物価高が響き、1カ月当たりの生活費は前年に比べて「増えた」が5割を占めた。社会保険料について「非常に重いと感じている」との回答が45.2％で、「やや重いと感じている」は34.8％だった。「社会保険料の額を把握していない」は9.6％で、20代は18.2％と全体を大きく上