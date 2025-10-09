カルビーと亀田製菓が、協働プロジェクトの第1弾となるコラボ新商品を発表。カルビーから「ハッピーターン」の味わいを再現した「ポテトチップス ハッピーターン味」。亀田製菓から「ポテトチップス しあわせバタ〜」の味わいを再現した「ハッピーターン しあわせバタ〜味」を発売する。【画像】亀田製菓からは「超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味」カルビーから発売する「ポテトチップス ハッピーターン味」