阪神の村上頌樹投手、高橋遥人投手が、9日のフェニックス・リーグ、くふうハヤテ戦で登板した。ポストシーズンへ向けての調整登板となった両投手。先発した村上は2回4安打1失点で、連打を浴びる場面もあったものの、最少失点で回を終えた。2番手・高橋は3回を1安打無失点。4奪三振をマークし、上々の仕上がりを披露した。