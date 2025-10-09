アロヒアリイの凱旋門賞（１６着）遠征に帯同した、ルーキーの舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が１０月９日、美浦トレセンで初の海外遠征の感想を語った。現地には約３週間滞在。本番の凱旋門賞は一般席からファンとともに観戦したという。日本との違いを「ゆったり空気が流れている感じで、おしゃれで洗練された雰囲気でした」と振り返った。９月２５日にはシャンティイ競馬場で海外初騎乗（７着）を果たし、１０月４日に