◆みやざきフェニックス・リーグくふうハヤテ―阪神（９日・アイビー）阪神の村上頌樹投手が２回４安打１失点でマウンドを降りた。１５日からのＣＳ最終Ｓ（甲子園）に向けた調整登板。２回２死一、三塁から適時二塁打を献上した。３回からは高橋が登板。３回１安打無失点に封じ、４奪三振だった。