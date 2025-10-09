俳優の高橋英樹（81）が9日に都内で「シニアしごとEXPO2025」トークショーに出席。大好きなクイズ番組に出演後、やっていることを明かした。軽やかな足取りで登場。「気が付くと81。年齢を意識したことはありません！」と元気にあいさつした。若さの秘けつは「なんにでも興味をもつこと。自分の好きなことをやらせていただいていることに感謝する」ことといい、年齢問わず出会った人全員を“師”とあおぎ、「良いところを選