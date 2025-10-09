スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を、地球温暖化など様々な環境問題の解決につながる可能性がある新たな多孔性材料を開発した北川進・京都大特別教授（７４）ら３人に授与すると発表した。◇ノーベル化学賞の受賞が決まった北川さんと、生理学・医学賞を受賞する大阪大の坂口志文（しもん）・特任教授（７４）はともに１９５１年生まれで、同時期に京大で学び、今回の受賞につながった研究成