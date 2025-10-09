「フェニックス・リーグ、阪神−くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）先発の村上は２回４安打１失点だった。初回は先頭に二塁打を許しピンチを背負ったが、松永を空振り三振。続く仲村の３球目を暴投したが、本塁を狙った二走・篠原はタッチアウトとなり切り抜けた。１点リードの二回は二ゴロ、捕邪飛で２アウトとしたが、そこから３連打で同点を許した。ＣＳへ向けて、１０月２日・ヤクルト戦（甲子園）以来のマウン