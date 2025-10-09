10月9日（木）に放送された『徹子の部屋』に、菊川怜が出演。昨年亡くなった小倉智昭さんとの思い出を涙ながらに振り返る場面があった。【映像】闘病中の小倉さんがかけてくれた“最後の励まし”昨年11月に離婚し、現在はシングルマザーとして3人の子どもを育てている菊川。小倉さんとは情報番組で5年3か月にわたり共演し、長年親交があったそう。「最初は『とくダネ！』のイメージで怖くてとっつきにくい方なのかなと思ったんです