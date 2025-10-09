酒に酔って寝込んだ女性に性的暴行を加え、その様子を携帯電話で撮影したとして、19歳と20歳の男、合わせて3人が逮捕されました。不同意性交、性的姿態等撮影の疑いで8日午後6時過ぎに逮捕されたのは群馬県榛東村の自衛官（19）と東京都葛飾区の大学生（20）、新潟市中央区の専門学校生（20）の3人の男です。警察によりますと3人は、村上市にある高校を卒業した同級生で、ことし8月10日午前2時半頃から午前5時ころまで、新潟駅周辺