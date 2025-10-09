10月9日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第257回が配信。『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス』の会場にて収録が行われ、宇都直輝（富山グラウジーズ）と今村佳太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が登場し、Bリーグ10年の歩みとそれぞれの成長の軌跡、そして近況を語った。 ◆■苦難を乗り越えた宇都、B1復帰への執念