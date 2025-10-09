国際的な投資指標であるＭＳＣＩの定期見直しの発表が、日本時間１１月６日早朝に予定されている。大和証券では８日、基準日前の見直しの候補銘柄を挙げ、３銘柄の採用と３銘柄の除外を予想した。新規ではＪＸ金属、西武ホールディングス、荏原を採用候補とした。一方、除外の可能性のある銘柄としてヤクルト本社、日清食品ホールディングス、明治ホールディングスを挙げた。実際の変更は１１月２４日終値で反