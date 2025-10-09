午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７３８、値下がり銘柄数は７９８、変わらずは７７銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、情報・通信、非鉄金属、石油・石炭など。値下がりで目立つのは海運、輸送用機器、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS