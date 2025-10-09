アスクは10月30日に、CORSAIR社製のマルチタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」を発売する。取扱店舗は、TSUKUMO、ビックカメラ、ソフマップ、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshin、ZOA。予想市場価格は4万2780円前後で、10月23日から予約を開始する。●磁石が付いて金属部分なら取り付けできる UI表示などで活躍する高精細サブモニター新製品は、14.5インチのマルチタッチスクリーン