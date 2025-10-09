ドーン [東証Ｓ] が10月9日後場(14:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.6％減の8400万円に落ち込み、通期計画の6億1700万円に対する進捗率は13.6％となり、5年平均の14.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の33.7％→26.4％に低下した。 株探ニュース