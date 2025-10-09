東京電力によりますと台風による強風の影響で、八丈島などで停電が発生しています。東京都八丈町では正午時点でおよそ6480軒と島内の広範囲で停電が発生しているということです。また、青ヶ島村でおよそ360軒の停電が発生しています。復旧の見込みは未定です。東京電力は、もし樹木などが電線に接触したり電線が切れていたりしている場合には、近寄らずに、東京電力まで連絡するよう呼びかけています。