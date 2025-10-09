「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は５打数無安打に終わり、今シリーズで１４打数１安打の打率・０７１と苦しんでいる。デーブ・ロバーツ監督は「打席での判断がよくないと感じている」と指摘した。フィリーズバッテリーは両コーナー、高低を広く使い、カウントも目いっぱい利用して大谷封じにかかっている。「ボールが内外に散っていて、彼自身が失