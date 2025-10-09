【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのレーカーズは8日、同じロサンゼルスに本拠地を置く大リーグ、ドジャースの大谷翔平も出演する70秒の短編PR動画をインスタグラムなどで公開した。大谷はユニホーム姿でバットを構え、左目でウインクしている。動画は2020年1月にヘリコプターの墜落事故で死去したレーカーズの伝説的名選手、コービー・ブライアントさんの長女ナタリアさんがクリエーティブディレクターを務めた