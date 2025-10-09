自然現象を扱った１８４９年出版の書籍に描かれた「鬼火」の絵/Science & Society Picture Library/Getty Images（ＣＮＮ）沼地や湿原に揺らめく青い炎は、何世紀にもわたり幽霊伝説の源泉となってきた。「ウィル・オ・ザ・ウィスプ」「ジャック・オ・ランタン」「死者の灯」「イグニス・ファトゥス（ラテン語で『愚かな火』）」などと呼ばれるこの世界的な現象には、背筋が凍るような歴史がある。しかし今、こうした「鬼火」